РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:31, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сенаторы обсудили обновленный план своей работы с учетом задач послания Президента РК31

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили приоритеты работы Палаты на новую сессию с учетом обозначенных Главой государства в Послании задач. Кроме того, была определена повестка заседания Сената, которая состоится 14 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

    В ходе заседания депутаты обсудили обновленный План основных мероприятий Палаты на IІ сессию VIIІ созыва. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег проводить свою работу в открытом и транспарентном формате, активнее участвовать на диалоговых площадках совместно с коллегами и экспертным сообществом.

    «План основных мероприятий Сената на II сессию проработан с учетом задач, поставленных Главой государства в Послании народу. Эти мероприятия должны проходить открыто, с участием заинтересованных сторон, экспертов, специалистов различного профиля и представителей бизнеса. Важно активно вовлекать в совместную законотворческую работу представителей маслихатов», - резюмировал Председатель Сената.

    На предстоящем заседании Сената депутатами будет рассмотрен ряд законов, касающийся международной деятельности.

    Кроме того, депутаты распределили между постоянными Комитетами Сената законы, принятые Мажилисом Парламента.


    Теги:
    Сенат Парламент Послание Президента РК-2023
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:15
    В КНБ прокомментировали информацию о работе пунктов пропуска на границе с Россией
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!