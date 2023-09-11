Сенаторы обсудили обновленный план своей работы с учетом задач послания Президента РК31
В ходе заседания депутаты обсудили обновленный План основных мероприятий Палаты на IІ сессию VIIІ созыва. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег проводить свою работу в открытом и транспарентном формате, активнее участвовать на диалоговых площадках совместно с коллегами и экспертным сообществом.
«План основных мероприятий Сената на II сессию проработан с учетом задач, поставленных Главой государства в Послании народу. Эти мероприятия должны проходить открыто, с участием заинтересованных сторон, экспертов, специалистов различного профиля и представителей бизнеса. Важно активно вовлекать в совместную законотворческую работу представителей маслихатов», - резюмировал Председатель Сената.
На предстоящем заседании Сената депутатами будет рассмотрен ряд законов, касающийся международной деятельности.
Кроме того, депутаты распределили между постоянными Комитетами Сената законы, принятые Мажилисом Парламента.