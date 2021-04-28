Сенаторы обсудили эффективность использования бюджетных средств квазигоссектором

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В стенах Сената состоялся круглый стол на тему «Квазигосударственный сектор: эффективность использования бюджетных средств и управления активами», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Председатель Комитета Сената по финансам и бюджету Ольга Перепечина отметила, что Глава государства в Послании народу Казахстана одной из основных задач определил повышение отдачи от квазигосударственного сектора.

«На сегодня квазигоссектор ежегодно в том или ином виде дотируется из государственного бюджета и Национального фонда через пополнение уставного капитала, бюджетное кредитование и так далее. А результатами деятельности отдельных субъектов квазигоссектора на протяжении последних лет становятся убытки, снижение рентабельности и дивидендов, выплачиваемых собственнику – государству», - сказала Ольга Перепечина.

Счётный Комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета проинформировал сенаторов об итогах проведённого аудита компаний квазигоссектора. В докладе отмечается, что нередко эффективность менеджмента управления всё ещё недостаточна. Кроме того, по-прежнему сохраняется высокая зависимость сектора от государственных источников финансирования.

Представители Министерства национальной экономики считают, что необходимо чётко разграничить функционал, задачи и критерии квазигосударственного сектора, улучшить финансовую дисциплину, снизить доли государства в экономике, повысить эффективность мониторинга и оценки, а также усилить корпоративное управление.

В ходе круглого стола с докладами по улучшению эффективности использования бюджетных средств квазигоссектора выступили представители Министерств национальной экономики, финансов и члены Клуба молодых экспертов при Сенате.

По итогам встречи, сенаторы резюмировали, что в деятельности субъектов квазигоссектора имеется ряд системных проблем в стратегическом развитии, осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, корпоративном управлении, которые негативно влияют на результативность компаний и требуют своего скорейшего решения.



