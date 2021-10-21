Сенаторы обеспокоены вопросом обеспечения безопасности в объектах образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Курушбаев выразил обеспокоенность вопросом обеспечения безопасности в объектах образования. По его словам, у нас имеются серьезные недостатки в этом плане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой депутатский запрос сенатор адресовал министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву и министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову.

«Нас, сенаторов, сегодня очень волнует вопрос обеспечения безопасности в объектах образования. Недавняя трагедия, связанная с гибелью учащихся в Казани и Перми, убедительно показала, что вопросам охраны учебных заведений нам нужно уделять повышенное внимание. К сожалению, как показал проведенный нами анализ, в этом плане у нас имеются очень серьезные недостатки. В соответствии с законом «Об охранной деятельности» охранная деятельность подлежит лицензированию. То есть, охранные услуги могут осуществлять юридические лица только имеющие соответствующие лицензии. Для охраны учебных заведений такие компании отбираются на комплексной основе. Естественно, в этих конкурсах выигрывают те, кто предоставляет самые низкие ценовые предложения. В результате охранные компании, победившие по минимальной цене в целях улучшения максимальной выгоды, экономят на заработной плате и техническом оснащении непосредственно работников охраны. К примеру, ежемесячная зарплата таких охранников, работающих в школах и университетах Нур-Султана, составляют в основном 70-100 тысяч тенге. Как можно обеспечить качество охранных услуг, безопасность школьников при такой заработной плате стражей порядка?» - обратился к министру внутренних дел и образования сенатор, озвучивая свой депутатский запрос.

По словам депутата, ректоры университетов, директора школ и колледжей жалуются на то, что в охранных компаниях из-за низкой заработной платы в основном работают люди пенсионного и предпенсионного возрастов. При этом, они не имеют ни раций, ни специальных средств для задержания нарушителей, которые положены по квалификационным требованиям.

«Вместе с тем, как оказалось, в ряде вузов столицы охранная деятельность вынужденно возложена на штатных работников университета: вахтеров или контролеров. Но они не имеют лицензии и, соответственно, не могут по действующему законодательству оказывать охранные услуги. Чтобы показать насколько уязвима система безопасности объектов образования, хочу привести следующий пример. Инициативная группа студентов провела эксперимент по проверке работы служб безопасности университетов города Нур-Султана. Посторонние лица могли беспрепятственно зайти в 10 или 12 проверенных вузов. Они запросто заходили. При этом на постах охраны никто не спрашивал пропуска, и это происходит в столичных вузах. А что происходит в регионах? Считаем, что далее нельзя закрывать глаза на существующие проблемы в системе безопасности в учебных заведениях страны. Поскольку на чаше весов – жизнь и здоровье наших детей», - отметил Ахылбек Куришбаев.

Сенаторы предлагают уполномоченным органам критический анализ реального положения дел в этой сфере и кардинально пересмотреть существующую систему охраны таких объектов путем повышения требований охранной деятельности, привлечения к работе профессиональных кадров, использование современных цифровых технологий, в том числе по видеомониторингу и видеоаналитике.

«В свою очередь, мы, депутаты Сената, готовы принять самое активное участие в этой работе на законодательном уровне», - добавил депутат.