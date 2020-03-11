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Сенаторы о происшествии в интернате Атырау: Мы детей в обиду не дадим

11 Марта 2020 20:14
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Сенаторы о происшествии в интернате Атырау: Мы детей в обиду не дадим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената взяли на особый контроль факт прекращения уголовного дела в отношении воспитателей, избивавших детей-инвалидов в интернате г. Атырау в январе 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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Сенатор Сергей Ершов сообщил, что на данный момент депутаты Сената готовят письма в Генеральную прокуратуру и акимат Атырауской области, а также ими инициируется соответствующий депутатский запрос.

«Мы возмущены самим фактом, что работники интерната избивали детей. Мы думали, что виновные понесут очень жесткое наказание. Как оказалось, ничего не было, ни один из работников не понес наказания, а уголовное дело прекратили за истечением срока давности», - отметил С. Ершов.

Депутат подчеркнул, что этот факт находится на личном контроле Председателя Сената Дариги Назарбаевой.

«Мы добьемся того, чтобы не просто виновные были наказаны, но наказаны были и сотрудники социальных служб, которые допустили эту ситуацию. Это было в январе-феврале 2019 года, а первая экспертиза была проведена 27 марта 2019г. Любые побои уже не будут видны. Что еще самое сложное – дети с дефектом речи, они, по-видимому, даже объяснить не могут, что происходило там. Вот, что самое страшное. Но мы их в обиду не дадим и постараемся разобраться до конца в этом конфликте», - подчеркнул Сергей Ершов.

Напомним, что факты избиения детей стали известны год назад, когда прокуратура проверила камеры видеонаблюдения в школе-интернате для детей с психоневрологическими отклонениями в г. Атырау. На сегодняшний день уголовное дело в отношении воспитателей прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 35 УПК «за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».


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Ключевые слова: Атырауская область, Права человека, Сенат,
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