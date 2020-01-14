Сенаторы навестили пострадавших при крушении самолета под Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Динар Нукетаева и Нурторе Жусип посетили пострадавших при крушении самолета «Bek Air» под Алматы в Городской клинической больнице №4. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В настоящее время в стационаре находятся 4 пациента с различными травмами, 9 пострадавших в авиакатастрофе продолжают лечение в стационарах городов Алматы, Нур-Султан и Алматинской области.

В рамках визита депутаты побеседовали с пострадавшими и отметили, что ситуация по расследованию катастрофы на контроле у депутатов. Состояние пострадавших на сегодня оценивается как средней степени тяжести с динамикой на улучшение.

Напомним, всего в происшествии пострадали 69 человек, из них 52 были госпитализированы, в том числе 9 детей. После осмотра и оказания первичной медицинской помощи 7 человек направлены на амбулаторное лечение.





Врачами проведено 22 оперативных вмешательства, из них 2 операции детям. Кроме оперативных действий, медицинскими сотрудниками всем пострадавшим и родственникам оказывается психологическая помощь. Всего для оказания психологической помощи и проведения разъяснительной работы были привлечены 223 медицинских работника, в том числе 110 психологов городских организаций, Республиканского центра психиатрии и Ассоциации психологов Республики Казахстан.





27 декабря 2019 года борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек.

С хронологией происшествия можно ознакомиться здесь.