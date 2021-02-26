РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:05, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    Сенаторы: Налоговые льготы должны действовать дольше, если увеличивается объем инвестиций

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственный час прошел сегодня в Сенате под председательством вице-спикера палаты Нурлана Абдирова. Главный вопрос повестки дня – поиск путей решения проблем, имеющихся в сфере обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    «В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии её обрабатывающего сектора и диверсификации источников экономического роста», - сказал заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров.

    Одна из рекомендаций сенаторов – увеличивать срок действия налоговых льгот для промышленников, при условии, что они увеличивают объём инвестиций в производство.

    В качестве примера сенаторы привели градацию, по которой срок льготного налогового пакета варьируется в зависимости от объёма инвестиций. 50 тыс - 500 тыс МРП – на 7 лет, при увеличении инвестиций до порога в 500 тыс - 2 млн МРП, льготы будут действовать уже 10 лет, а если объёмы вложений оцениваются в сумму свыше 2 млн МРП, то сроки можно было бы продлить на 15 лет, с последующим сокращением ставок налогов и платы на 50 % в течение следующих 5 лет.


    Теги:
    Сенат Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:07
    Тимофей Емельянов и Сергей Емельянов завоевали «серебро» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 09:00
    Дефицит сжиженного газа наблюдается в Жезказгане
    Сегодня, 08:48
    Мужчину, умышленно заразившего ВИЧ женщин, осудили в Темиртау
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!