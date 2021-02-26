Сенаторы: Налоговые льготы должны действовать дольше, если увеличивается объем инвестиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственный час прошел сегодня в Сенате под председательством вице-спикера палаты Нурлана Абдирова. Главный вопрос повестки дня – поиск путей решения проблем, имеющихся в сфере обрабатывающей промышленности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

«В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии её обрабатывающего сектора и диверсификации источников экономического роста», - сказал заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров.

Одна из рекомендаций сенаторов – увеличивать срок действия налоговых льгот для промышленников, при условии, что они увеличивают объём инвестиций в производство.

В качестве примера сенаторы привели градацию, по которой срок льготного налогового пакета варьируется в зависимости от объёма инвестиций. 50 тыс - 500 тыс МРП – на 7 лет, при увеличении инвестиций до порога в 500 тыс - 2 млн МРП, льготы будут действовать уже 10 лет, а если объёмы вложений оцениваются в сумму свыше 2 млн МРП, то сроки можно было бы продлить на 15 лет, с последующим сокращением ставок налогов и платы на 50 % в течение следующих 5 лет.