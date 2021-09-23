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    12:06, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенаторы нацелены на улучшение положения граждан с инвалидностью

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты. На нём депутаты рассмотрели ряд законопроектов, касающихся усиления социальной защиты казахстанцев и сохранения экосистемы Каспийского моря. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Дети с особыми потребностями теперь смогут одновременно получать государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Кроме того, детям из малообеспеченных семей будет гарантированно предоставление социального пакета и оказание специальных социальных услуг через портал соцуслуг. Эти и ряд других новшеств, улучшающих положение граждан с ограниченными возможностями, прописаны в Законе « О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан «, который сегодня одобрили сенаторы.

    « Принятый закон направлен на улучшение положения граждан с ограниченными возможностями, в том числе детей, устранение социального неравенства, усовершенствование существующей системы социального обеспечения. Надеемся, что в дальнейшем закон окажет положительное влияние на обеспечение прав наших граждан с ограниченными возможностями и семей, имеющих детей с особыми потребностями «, - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Одним из приоритетов в работе сенаторов являются вопросы экологии и охраны окружающей среды. Сегодня на заседании был принят также ещё один Закон « О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря «.

    « Для нашей страны Каспийское море имеет стратегическое значение. Поэтому бережное отношение к нему всегда в центре внимания. Надеемся, что принятый закон будет работать на предотвращение загрязнения моря и побережья, сохранение биологического разнообразия и рациональное использование природных ресурсов «, - сказал спикер Сената.

    В ходе заседания сенаторы также озвучили свои депутатские запросы. Так, Мурат Бактиярулы поднял проблему диспропорции в заработной плате секретарей маслихатов, председателей ревизионных комиссий и административных госслужащих.

    Гумар Дюсембаев указал на важность пересмотра размера бюджета развития для региона-донора за счёт уменьшения ежегодных изъятий в республиканский бюджет.

    Андрей Лукин предложил принять меры по совершенствованию и автоматизации системы управления рисками, цифровизации процесса сбора, обработки информации от субъектов аудита.

    Сенатор Алтынбек Нухулы подчеркнул важность празднования 90-летнего юбилея государственного деятеля Узбекали Жанибекова, а депутат Нуржан Нурсипатов озвучил вопросы о готовности сборной страны к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине.


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