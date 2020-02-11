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Сенаторы наблюдали за ходом парламентских выборов в Азербайджане

11 Февраля 2020 14:08
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Сенаторы наблюдали за ходом парламентских выборов в Азербайджане

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Нурторе Жусип и Муратбай Жолдасбаев наблюдали за ходом внеочередных парламентских выборов в Азербайджане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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По приглашению Милли Меджлиса Азербайджанской Республики сенаторы в качестве международных наблюдателей следили за внеочередными парламентскими выборами, прошедшими в Азербайджане 9 февраля.

В целом депутаты выразили удовлетворение организацией выборов. Сенатор Н. Жусип отметил, что на выборах наблюдателям и избирателям были представлены все условия.

За ходом выборов наблюдали 883 международных наблюдателя, которые представляют 58 стран и 59 организаций.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Сенат, Выборы, Азербайджан,
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