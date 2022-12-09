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Сенаторы Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества

9 Декабря 2022, 17:56
Сенаторы Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сенате прошло 18-е заседание Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Республики Казахстан и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Открывая работу заседания, спикер Сената Маулен Ашимбаев акцентировал внимание членов Комиссии на важности активизации работы Парламентов двух государств в целях укрепления сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи парламентарии также обсудили перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества по ключевым направлениям. В том числе вопросы образования, транзитно-транспортного потенциала, межрегионального и приграничного сотрудничества. Особое внимание члены Комиссии уделили вопросу совместного развития автодорожной инфраструктуры. Речь шла также о развитии пунктов пропуска на границе, их дооборудовании современными инспекционно-досмотровыми комплексами и улучшении приграничной инфраструктуры.

Сопредседатель от казахстанской части Комиссии, вице-спикер Сената Аскар Шакиров в ходе встречи также отметил важность всестороннего развития межпарламентского взаимодействия для качественной проработки стоящих перед Комиссией задач. В свою очередь, Первый заместитель Председателя Совета Федерации, сопредседатель от российской части Комиссии Андрей Яцкин выразил благодарность коллегам за обстоятельное обсуждение целого ряда актуальных вопросов и подчеркнул готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества во всех сферах.


Фото: senate.parlam.kz


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