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Сенаторы изучили проблемные вопросы Кызылординской области

23 Августа 2021 12:55
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Сенаторы изучили проблемные вопросы Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Мурат Бактиярулы и Акмарал Альназаровапобывали в нескольких районах Кызылординской области, где пообщались с местными жителями, выслушали их вопросы, а также ознакомились с деятельностью социальных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу сената Парламента РК.

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Депутаты посетили стройплощадки птицефабрики, семеноводческой фермы, четырех 18-квартирных домов, а также побывали в яблоневом саду.

Одной из основных проблем, которая поднималась в ходе встреч сенаторов с сельчанами, был дефицит воды. К примеру, около половины всего мелкого рогатого скота области выращивается в Жанакорганском районе. Однако из-за низкого уровня воды в реке Сырдарья на данный момент очень высок риск потерь скота. Из Сырдарьи в район вместо необходимых 200 м3/сек воды поступает лишь 50 м3/сек. Говорили фермеры и о нехватке воды в Тугискенской долине. От дефицита живительной влаги сейчас там страдают крестьяне, которым нечем орошать свои сады, поля и огороды. Причина тому – поломка плавучей плотины, на восстановление которой требуется финансирование.

Посещая завод по производству известняка в Жанакорганском районе, сенаторы ознакомились с существующими проблемами предприятия. Как сообщили депутатам, завод не подключен к газопроводу и это негативно влияет на уровень производительности предприятия.

«Предприятие сейчас производит около 100 тысяч тонн известняка в год, но оно не подключено к газопроводу. Из-за дороговизны процедуры завод не может сделать это самостоятельно. Для решения проблемы необходима государственная поддержка, ведь если завод будет подключен к газу, то его производительность увеличится до 500 тысяч тонн известняка в год» , - отметил Мурат Бахтиярулы.

Один из ключевых вопросов, интересующий парламентариев - поддержка малого и среднего бизнеса. Потому ознакомились сенаторы и с проблемами предпринимателей на примере местной птицеводческой фабрики. Депутатам рассказали, что сегодня птицефабрикам положена выплата субсидий. Однако получить ее могут лишь крупные птицефабрики, а небольшая ферма, производящая до 15 тысяч яиц в день, на такую господдержку рассчитывать не может. Сенаторы отметили, что сейчас важно распространять господдержку и на небольшие птицеводческие хозяйства в регионах. С одной стороны, это позволит бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, а с другой - обеспечивать односельчан качественной продукцией местного производства.

Эти и ряд других вопросов поднимались также и в ходе встреч сенаторов с ветеранами района, депутатами маслихатов, фермерами, учителями, врачами и журналистами. Рассказав об основных итогах деятельности Сената Парламента страны, депутаты подчеркнули, что приложат свои силы к решению проблемных вопросов, предложений и замечаний, поднятых сельчанами, а также будут использовать их в своей законотворческой деятельности и при подготовке депутатских запросов.


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#Кызылординская область   #Сенат  
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