Сенаторы изучают состояние специальных экономических зон страны

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Изучая механизмы совершенствования деятельности специальных экономических зон депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету побывали в Мангистауской области, где посетили ряд объектов СЭЗ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы побывали в СЭЗ «Морпорт Актау», деятельность которого направлена на развитие благоприятного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации проектов с экспортной ориентацией. Депутатам рассказали, что общая территория экономической зоны состоит из 9 субзон и площадь составляет 2 140 га.

Вместе с тем, парламентарии ознакомились с работой предприятия по производству дорожного битума, а также посетили «Порт Курык» и «Актауский морской торговый порт».

«Цель нашего визита – ознакомление с деятельностью специальных экономических зон, обсуждение вопросов, связанных с уровнем частных инвестиций в обрабатывающую промышленность, завершением строительства и обслуживания объектов инфраструктуры, а также обзор существующих и реализуемых проектов в специальных экономических зонах», - сказал председатель комитета Серикбай Трумов.

Подводя итоги поездки, депутаты анонсировали проведение расширенного круглого стол на тему «Актуальное состояние и дальнейшие перспективы деятельности специальных экономических зон» по итогам визита членов Комитета в регионы, где будут обсуждаться все поднятые проблемные вопросы.

Фото: senate.parlam.kz