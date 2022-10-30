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Сенаторы изучают состояние специальных экономических зон страны

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Октября 2022, 12:48
Сенаторы изучают состояние специальных экономических зон страны

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Изучая механизмы совершенствования деятельности специальных экономических зон депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету побывали в Мангистауской области, где посетили ряд объектов СЭЗ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы побывали в СЭЗ «Морпорт Актау», деятельность которого направлена на развитие благоприятного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных инвестиций для реализации проектов с экспортной ориентацией. Депутатам рассказали, что общая территория экономической зоны состоит из 9 субзон и площадь составляет 2 140 га.

Вместе с тем, парламентарии ознакомились с работой предприятия по производству дорожного битума, а также посетили «Порт Курык» и «Актауский морской торговый порт».

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«Цель нашего визита – ознакомление с деятельностью специальных экономических зон, обсуждение вопросов, связанных с уровнем частных инвестиций в обрабатывающую промышленность, завершением строительства и обслуживания объектов инфраструктуры, а также обзор существующих и реализуемых проектов в специальных экономических зонах», - сказал председатель комитета Серикбай Трумов.

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Подводя итоги поездки, депутаты анонсировали проведение расширенного круглого стол на тему «Актуальное состояние и дальнейшие перспективы деятельности специальных экономических зон» по итогам визита членов Комитета в регионы, где будут обсуждаться все поднятые проблемные вопросы.

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Фото: senate.parlam.kz

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