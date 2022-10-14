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Сенаторы изучают состояние и проблемы отечественного здравоохранения
14 Октября 2022, 16:35

Сенаторы изучают состояние и проблемы отечественного здравоохранения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке посетили «Медицинский университет Астана». Цель визита – ознакомление с деятельностью образовательного учреждения, а также изучение механизмов развития отечественного здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенаторам продемонстрировали работу Института радиобиологии и радиационной защиты, а также рассказали о деятельности симуляционного центра, в котором студенты отрабатывают свои навыки на практике.

В вузе сейчас обучаются более 10 тысяч человек, в том числе 1 100 иностранных студентов из 20 стран ближайшего и дальнего зарубежья.

Председатель Комитета Сената Нариман Турегалиев отметил, что университет вносит значительный вклад в развитие отрасли, занимаясь подготовкой высококвалифицированных работников.

« Визит в медицинский университет Астаны является частью мероприятий по подготовке планируемого к проведению круглого стола на тему « Триединство науки, образования и клинической практики в здравоохранении: состояние, проблемы и пути решения» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации. Все вопросы и проблемы, поднимаемые на таких встречах, мы в дальнейшем будем ставить перед соответствующими госорганами «, - сообщил депутат.

Подводя итоги, депутаты подчеркнули актуальность и продуктивность состоявшегося визита. По его мнению, каждый из присутствующих получил более детальное представление о реализации законодательных норм на практике.


Фото: senate.parlam.kz

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