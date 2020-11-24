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Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Ноября 2020, 12:53
Сенаторы изучают Соглашение о пенсионном обеспечении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке под председательством Мурата Бактиярулы рассмотрели законопроект «О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Соглашение позволит обеспечить равные права работников на территории государств - членов ЕАЭС с гражданами государства трудоустройства как в части уплаты пенсионных взносов, так и в части назначения и выплаты пенсии.

«После вступления в силу Соглашения наши граждане в полной мере будут иметь право формировать, сохранять и реализовывать пенсионные права, приобретенные ими при осуществлении трудовой деятельности на территориях государств - членов ЕАЭС», - сказал председатель Комитета Мурат Бактиярулы.

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Кроме того, ратификация Соглашения создаст условия для устойчивого развития единого рынка трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС и будет способствовать повышению уровня социальной защищенности трудящихся на территории государств - членов ЕАЭС.

Документ передан на рассмотрение Палаты.

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