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Сенаторы изучают механизмы улучшения института медиации

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2022, 01:00
Сенаторы изучают механизмы улучшения института медиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен и Канатбек Сафинов провели ряд встреч с медиаторами Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей, а также с уполномоченными госорганами по вопросам развития медиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Сенаторы рассказали, что их основной целью является поддержка дальнейшего становления института медиации, что будет способствовать конструктивному сотрудничеству уполномоченных органов, местных исполнительных учреждений и сообществ медиаторов в вопросах примирения и уменьшения напряженности в обществе.

В ходе проведенных встреч перед депутатами выступали медиаторы, которые рассказывали о проблемах в данной сфере, а также озвучивали свои предложения по развитию института медиации. Так, они предложили регламентировать действия должностных лиц органов уголовного преследования и суда по делам, по которым возможно применение медиации, внедрить обязательную досудебную медиацию, предусмотреть оплату работы медиатора из Фонда компенсации потерпевшим и другое.

В ходе проведённых встреч, представители Министерства информации и общественного развития предложили медиаторам активнее участвовать в социальных проектах для популяризации медиации.

По итогам встреч, сенаторами планируется проведение заседания с представителями Верховного суда, руководством Министерств информации и общественного развития, внутренних дел и юстиции, где будут обсуждены актуальные вопросы сферы медиации.


Фото: senate.parlam.kz

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