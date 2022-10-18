Сенаторы изучают механизмы совершенствования уголовно-процессуального законодательства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам провели выездное заседание в Шымкенте. Темой мероприятия стало обсуждение вопросов дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая работу заседания, председатель Комитета Владимир Волков отметил, что вопросы улучшения законодательства напрямую касаются конституционных прав граждан нашей страны.

« В рамках совершенствования уголовного , уголовно-процессуального законодательства приняты законы, направленные на усиление защиты прав личности, ужесточение ответственности за наркопреступления, за преступления против личности, собственности и другие тяжкие преступления. Также с положительной стороны показывает себя трехзвенная модель уголовного процесса «, - сказал он.

Владимир Волков рассказал участникам встречи и о проводимой Сенатом работе по совершенствованию судебной системы, по итогам которой будут разработаны соответствующие законопроекты.

С приветственным словом также выступил и аким города Мурат Айтенов. Он подчеркнул значимость проведения выездного заседания в Шымкенте, а также выразил уверенность в результативности проводимого экспертного обсуждения и изучения ситуации «на местах».

В свою очередь, заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал депутатам об итогах работы, проводимой Генеральной прокураторой в части оптимизации уголовного законодательства и о разработанном законопроекте по вопросам оптимизации уголовного законодательства с одновременной корректировкой Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

С докладами выступили и представители Министерства внутренних дел, Агентства по противодействию коррупции, судебной коллегии по уголовным делам суда г. Шымкента.

В рамках выезда сенаторы также провели встречу с депутатами городского маслихата, сотрудниками местного департамента полиции, посетили городской суд, ознакомились с деятельностью центра медиации, а также с условиями содержания осужденных, находящихся в местах лишения свободы.