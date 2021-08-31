Сенаторы готовы оказать законодательную поддержку пострадавшим от взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В минувшее воскресенье, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев побывали в Байзакском районе Жамбылской области, где на территории войсковой части произошёл взрыв боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В первую очередь депутаты навестили госпитализированных в городскую больницу земляков, посетили объекты, чья деятельность пострадала от ЧП, ознакомились с работой штаба по ЧС, размещенного в местной школе и побывали на контрольно-пропускном пункте воинской части, где произошли взрывы.

«Мы приехали поддержать наших земляков. После случившегося необходимо тщательно изучить ситуацию. Если какие-то вопросы нужно будет решать на депутатском уровне, они будут решаться, если для этого понадобятся законодательные изменения, их рассмотрят. А пока мы видим, что местные власти справляются с ситуацией. Алгоритм действий, предписанный для такой ситуации, полностью соблюдается. Сейчас главное - не допускать паники и действовать разумно», - сказал сенатор Бекболат Орынбеков.

В штабе по ЧС сенаторам рассказали о работе проводимой для устранения ущерба, нанесённого гражданам. Уже начала свою работу специальная комиссия, члены которой проводят подворовой обход для фиксации материальных потерь и последующего их возмещения.



