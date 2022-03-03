Сенаторы дополнили законопроект, направленный на решение жилищных вопросов военнослужащих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный на ваше рассмотрение законопроект позволит улучшить социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников спецгосорганов, регламентировать вопросы прохождения воинской службы, по которым имелись пробелы и коллизии. Законопроектом предусматривается внесение поправок в три закона. В законе «О жилищных отношениях» предусматривается, первое – переход права приватизации служебного жилища, получение денежной компенсации и использование права на обмен членами семьи умершего сотрудника специального органа и военнослужащего; второе, приватизация служебных жилищ по остаточной стоимости или безвозмездно; третье, ограничение случаев двойного обеспечения жилищем», – сказал заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов, выступивший с докладом.

По его словам, законопроектом также вводится понятие «модульный жилой дом». Закуп таких домов позволит в краткие сроки обеспечить армию местами для проживания, а при изменении геополитической обстановки передислоцировать без затрат в кратчайшие сроки военнослужащих.

Также С. Камалетдинов сообщил, что в Законе «О воинской службе и статусе военнослужащих» предусматривается: расширение прав и обязанностей военнослужащих – предлагается предоставить военнослужащим права и обязанности по аналогии с сотрудниками специальных госорганов; проведение полиграфологии при аттестации; установление непрерывности воинской службы – если со дня увольнения военнослужащего со службы и до дня его повторного приема на службу прошло не более трех месяцев. Также предлагается установить материальную ответственность военнослужащих по контракту, военнообязанных при призыве в армию и воинские сборы в случае причинения ущерба по неосторожности.

Выступивший с содокладом сенатор Сергей Ершов сообщил, что в ходе обсуждения законопроекта в Сенате возникла необходимость внесения в него изменений – в части сохранения действующей редакции пункта 2 статьи 6 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» в связи с необходимостью обеспечения комплексного подхода в вопросах регулирования прав военнослужащих.

После обсуждения законопроект с внесенными Сенатом поправками направлен в Мажилис.