Сенаторы: Для дальнейшего развития страны важно сохранять стабильность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - События, происходящие в эти дни в нашей стране, волнуют всех казахстанцев. В этой связи депутаты Сената поддерживают обращение Президента с призывом к гражданам не поддаваться на провокации и проявить благоразумие. Для дальнейшего развития принципиально важно сохранение стабильности и спокойствия. Об этом заявил Председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Как отметил Президент страны, сейчас нам необходимо взаимное доверие и диалог. По Указу Главы государства с целью обеспечения безопасности граждан в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской и Мангистауской областях был введен режим чрезвычайного положения. Принятые Президентом Казахстана оперативные меры призваны укрепить стабильность в стране. Поэтому сейчас для нас очень важно поддержать решения и действия Главы государства и обеспечить общественный порядок в стране», - подчеркнул Спикер Сената.

Нурторе Жусип, комментируя происходящие события, отметил, что недовольство населения вызвано ростом и нестабильностью цен, и для решения этих вопросов Президентом страны на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране даны соответствующие поручения.

«Население должно проявить спокойствие, проблемы следует решать в рамках Закона. Волнение народа связано с обострением инфляции. Президент открыто сказал о том, что в этом есть вина Правительства. К этому можно добавить нестабильность цен в стране. То, что население выдвигает социально-экономические требования, показывает обострение ситуации в стране. Поэтому перед Правительством, которое будет сформировано, стоит задача урегулирования имеющихся вопросов», - считает народный избранник.

В свою очередь, сенатор Ахылбек Куришбаев отметил, что за судьбу нашей страны сейчас ответственность несет каждый гражданин.

«Считаю, что ряд вопросов, которые справедливо поднимаются в нашем обществе, можно было решить при своевременном принятии мер Правительством. Многие из них решаются сейчас только после личного вмешательства Президента. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев четко обозначил приоритеты социальной поддержки населения. И они будут исполнены! Будущее нашей страны зависит от каждого из нас», - заявил депутат Сената.

Отметим, что в эти дни сенаторы находятся в регионах страны и проводят встречи с гражданами.

В рамках традиционных поездок депутаты Сената в том числе посещают самые отдаленные районы, для того, чтобы обсудить с сельчанами имеющиеся в регионе проблемы и в дальнейшем, занимаясь их решением, направить госорганы депутатские запросы либо инициировать соответствующие изменения в законодательство.