Сенаторы депутатской группы «Өңір» обсудили проблемные вопросы выборов сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате состоялось заседание депутатской группы «Өңір». Сенаторы обсудили проблемы, выявленные в ходе проведения прямых выборов акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов. Кроме того, депутаты подняли и вопросы, касающиеся расширения самостоятельности и ответственности представителей уровней власти. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Открывая работу заседания, Председатель депутатской группы «Өңір» Ерик Султанов отметил, что введение прямых выборов сельских акимов и расширение финансовой самостоятельности регионов является важным шагом в привлечении граждан к вопросам местного самоуправления.

« Эта работа способствует повышению финансовой самостоятельности сельских округов. В частности, за счёт перевода на этот уровень 4 видов налогов и сборов. Безусловно, все эти меры направлены на укрепление регионов. Именно это является одним из основных приоритетов государственной политики «, - сказал Султанов.

Сенатор Дуйсенгазы Мусин подчеркнул, что в ходе визита в Акмолинскую область жители региона поднимали перед депутатами проблемные вопросы, касающиеся в том числе и бюджета 4 уровня. Одна из важнейших - низкая налоговая база и, соответственно, низкий уровень финансовых поступлений. По словам сенатора, согласно Бюджетному Кодексу, расходы 4 уровня должны реализовываться по 19 направлениям, однако на сегодняшний день они обеспечиваются не в полной мере.

« Считаю важным безотлагательно рассмотреть и окончательно решить вопрос об уплате НДФЛ и социального налога с доходов, облагаемых у источника выплаты в автономный бюджет. Только принимая такие масштабные меры, можно будет увеличить долю самодостаточности в самостоятельном бюджете до запланированных 35% к 2025 году «, - сказал он.

В ходе заседания также отмечалась важность дальнейшего совершенствования администрирования налоговых отчислений. По информации вице-министра финансов Данияра Жаналинова,в текущем году в бюджет местного самоуправления будут переданы поступления по 4 видам платежей. По ним предполагаемый рост поступлений составит порядка 13,5 млрд тенге. Кроме того, в Министерстве национальной экономики сообщили о готовящихся изменениях в законодатьстве, согласно которым к 2024 году сельским бюджетам планируется передать дополнительно ещё 3 вида налогов и плат.

По итогам работы заседания, депутатской группой «Өңір» подготовлены рекомендации, которые будут направлены всем заинтересованным государственным органам.