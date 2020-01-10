Сенатору в Алматы рассказали о проблемах, связанных с качеством учебников

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Тулеубек Мукашев встретился с профессорско-преподавательским составом Казахского национального педагогического университета имени Абая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

В рамках встречи обсуждены вопросы реализации программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаевым и основные положения закона «О статусе педагога». Принятие закона «О статусе педагога», наряду с обеспечением прав и социальной защиты работников образования, призвано повысить статус всей педагогической общественности страны и повысить авторитет учителя.

Депутат Толеубек Мукашев проинформировал о проделанной работе Сената Парламента Республики Казахстан за год и отметил важность нового закона «О статусе педагога»: «Как известно, на протяжении многих лет у наших учителей снижался статус и падал их авторитет. Новый закон подчеркнул вопросы социальной поддержки учителей, их деятельности, творчества и защиты их прав. На сегодняшний день этот документ пользуется широкой поддержкой у педагогов».





Директор Института педагогики и психологии КазНПУ имени Абая, профессор Берикжан Альмухамбетов выразил благодарность за то, что Парламент РК регулярно поднимает актуальные вопросы, связанные с качеством образования на заседаниях Парламента и Правительственных часах.

Директор Института естествознания и географии, профессор Куляш Каймулдинова отметила, что на сегодняшний день очень много критики, связанной с качеством учебников.

«Причина в том, что учебные программы поступают сверху. Учебники мы пишем на основе этой программы, а в программе много вопросов, которые затрудняют понимание учащихся. Поэтому необходимо продумать сами программы. Только тогда учебник будет качественным», - сказала К. Каймулдинова.

На встрече обсуждены и другие актуальные вопросы, касающиеся качества образования. К примеру, директор Института искусств, культуры и спорта Токкожа Кожагулов отметил, что сегодня в средних школах объединены предметы черчения, рисования и труда, а также сокращены часы, выделенные на них. Это приводит к тому, что молодое поколение не может получить достойное образование по предметам искусства. Выпускники школ, которые планируют поступать в технические вузы, связанные с чертежами, архитектурой и дизайном, находятся без подготовки по этим направлениям и испытывают много трудностей. В связи с чем он попросил оказать содействие в решении данного вопроса.



