Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей

Депутат Серик Утешов ознакомился с обстановкой в районах Карагандинской области. Он осмотрел участки, где проведено укрепление защитных валов, а также подсыпка заниженных участков скальником и грунтом, укладка мешкотары с инертным материалом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Сенатор посетил подтопленные дома жителей Шетского района, где рассказал сельчанам о мерах государственной поддержки, которые оказываются людям, пострадавшим от паводка.

Фото: пресс-служба Сената

Сагындык Лукпанов в Атырауской области обсудил с местными исполнительными органами ход подготовки к паводку, подчеркнув важность строительства нового параллельного второго водопропускного канала к руслу «Соколок». Новая 24-километровая линия даст возможность отвести воду от города.

Фото: пресс-служба Сената

Депутат Сената Ляззат Рысбекова в Западно-Казахстанской области осмотрела ход строительства защитных дамб в прибрежных районах города Уральска, где работы по возведению дамб активно продолжаются.

Также сенатор встретилась с гражданами, пострадавшими от паводка, рассказала им о работе эвакуационных пунктов, а также о том, как обратиться в пункт приема документов на получение единовременной материальной помощи и восстановление жилых домов.