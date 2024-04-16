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    12:21, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей

    Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей
    Фото: пресс-служба Сената

    Депутат Серик Утешов ознакомился с обстановкой в районах Карагандинской области. Он осмотрел участки, где проведено укрепление защитных валов, а также подсыпка заниженных участков скальником и грунтом, укладка мешкотары с инертным материалом, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей
    Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

    Сенатор посетил подтопленные дома жителей Шетского района, где рассказал сельчанам о мерах государственной поддержки, которые оказываются людям, пострадавшим от паводка.

    Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей
    Фото: пресс-служба Сената

    Сагындык Лукпанов в Атырауской области обсудил с местными исполнительными органами ход подготовки к паводку, подчеркнув важность строительства нового параллельного второго водопропускного канала к руслу «Соколок». Новая 24-километровая линия даст возможность отвести воду от города.

    Сенаторы встречаются с жителями пострадавших от паводков областей
    Фото: пресс-служба Сената

    Депутат Сената Ляззат Рысбекова в Западно-Казахстанской области осмотрела ход строительства защитных дамб в прибрежных районах города Уральска, где работы по возведению дамб активно продолжаются.

    Также сенатор встретилась с гражданами, пострадавшими от паводка, рассказала им о работе эвакуационных пунктов, а также о том, как обратиться в пункт приема документов на получение единовременной материальной помощи и восстановление жилых домов.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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