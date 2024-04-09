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    20:47, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей

    сенат
    Фото: Сенат Парламента

    На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания, запланированного на 11 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    11 апреля депутаты рассмотрят в первом чтении Закон «О внесении изменений идополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в Кодек с Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», разработанные во исполнение поручения Главы государства в части ужесточения наказания за любые формы насилия, включая семейно-бытовую и общественную сферы.

     — Учитывая высокую общественную значимость этих Законов, мы намеренывынести их на рассмотрение Палаты уже на следующем заседании вчетверг», — подчеркнул Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

    Нормы документов направлены на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственнойполитики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику ипресечение преступлений в отношении женщин и детей.

    Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данные законы вызвали широкий общественный резонанс, вследствие чего были организованы личные встречи сенаторов с гражданами и рассмотрены несколько сотен обращений, касающихся отдельных норм документов.

    В этой связи Председатель Палаты призвал коллег усилить разъяснительную работу по основным положениям закона, как до его рассмотрения, так и продолжить эту работу после.

    Кроме того, в целях обеспечения безопасности детей вводятся особые механизмы государственного контроля интернатных организаций для детей, обязательности лицензирования учреждений, оказывающих специальные социальные услуги и образовательно-оздоровительные услуги для детей.

    Также на заседании Палаты будет рассмотрен Закон «О внесениии зменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который нацелен на совершенствование законодательства в соответствующих сферах.

    Теги:
    Сенат Парламента Бытовое насилие Маулен Ашимбаев Дети Женщины Законопроекты
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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