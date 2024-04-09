Сенаторы рассмотрят закон об обеспечении защиты прав женщин и безопасности детей

На заседании Бюро Сената под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания, запланированного на 11 апреля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

11 апреля депутаты рассмотрят в первом чтении Закон «О внесении изменений идополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующий ему «О внесении изменений и дополнений в Кодек с Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», разработанные во исполнение поручения Главы государства в части ужесточения наказания за любые формы насилия, включая семейно-бытовую и общественную сферы.

— Учитывая высокую общественную значимость этих Законов, мы намеренывынести их на рассмотрение Палаты уже на следующем заседании вчетверг», — подчеркнул Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Нормы документов направлены на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственнойполитики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактику ипресечение преступлений в отношении женщин и детей.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, данные законы вызвали широкий общественный резонанс, вследствие чего были организованы личные встречи сенаторов с гражданами и рассмотрены несколько сотен обращений, касающихся отдельных норм документов.

В этой связи Председатель Палаты призвал коллег усилить разъяснительную работу по основным положениям закона, как до его рассмотрения, так и продолжить эту работу после.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности детей вводятся особые механизмы государственного контроля интернатных организаций для детей, обязательности лицензирования учреждений, оказывающих специальные социальные услуги и образовательно-оздоровительные услуги для детей.

Также на заседании Палаты будет рассмотрен Закон «О внесениии зменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы», который нацелен на совершенствование законодательства в соответствующих сферах.