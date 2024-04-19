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    20:51, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ

    Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ
    Фото: Сенат РК

    Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Ольга Булавкина, Айгуль Капбарова и Алтынбек Нухулы приняли участие в работе постоянных комиссий Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На заседании комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Ольга Булавкина совместно с коллегами обсудила модельные законы «Об охране атмосферного воздуха», «Об охране почв», «Об экологическом мониторинге», «Об обращении с радиоактивными отходами» и «О виноградарстве и виноделии».

    Сенатор Айгуль Капбарова на заседании комиссии по социальной политике и правам человека рассмотрела вопросы создания рабочей группы МПА СНГ по подготовке проекта новой редакции Концепции общего миграционного пространства государств-участников СНГ и «О внесении изменений в Перспективный план модельного законотворчества в Содружестве Независимых Государств на 2023–2025 годы».

    На заседании по науке и образованию сенатор Алтынбек Нухулы совместно с парламентариями других стран рассмотрел представляемые разработчиками концепции Рекомендаций по нормативному регулированию международного академического обмена и Рекомендаций по нормативно-правовому регулированию системы развития и поддержки молодых талантов для государств-участников СНГ.

    Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ
    Фото: Сенат РК
    Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ
    Фото: Сенат РК
    Сенаторы приняли участие в заседаниях постоянных комиссий МПА СНГ
    Фото: Сенат РК

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Парламент СНГ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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