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    15:23, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

    Сенаторы приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты Сената Парламента РК и сотрудники Аппарата приняли участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе общегородского субботника были высажены около 100 саженцев ясеня, сосен и берез, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Экологическая акция прошла на участках вдоль проспекта Аль-Фараби. Свой вклад в очистку территории и её озеленение наряду с депутатами и сотрудниками Аппарата Сената внесли члены Клуба молодых экспертов при Сенате, выпускники Школы аналитики, члены Казахстанской федерации бочча и волонтеры. В общей сложности на участке собралось более 120 неравнодушных к своему городу жителей Астаны.

    Значимость проведения общенациональной кампании «Таза Қазақстан» Глава государства подчеркнул и в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». Президент  обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды – это общая ответственность. В этой связи большое значение имеет формирование в обществе экологической культуры и продвижение принципов бережного отношения к природе.

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Таза Қазақстан Регионы Казахстана Регионы Астана Экология
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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