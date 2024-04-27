Сенаторы приняли участие в экоакции «Таза Қазақстан»

Депутаты Сената Парламента РК и сотрудники Аппарата приняли участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым. В ходе общегородского субботника были высажены около 100 саженцев ясеня, сосен и берез, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Экологическая акция прошла на участках вдоль проспекта Аль-Фараби. Свой вклад в очистку территории и её озеленение наряду с депутатами и сотрудниками Аппарата Сената внесли члены Клуба молодых экспертов при Сенате, выпускники Школы аналитики, члены Казахстанской федерации бочча и волонтеры. В общей сложности на участке собралось более 120 неравнодушных к своему городу жителей Астаны.

Значимость проведения общенациональной кампании «Таза Қазақстан» Глава государства подчеркнул и в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». Президент обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды – это общая ответственность. В этой связи большое значение имеет формирование в обществе экологической культуры и продвижение принципов бережного отношения к природе.