Сенаторы оценили подготовку к паводкам в регионах РК

Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Махамбетский район Атырауской области, где ознакомился с подготовкой к следующей волне паводков, передает агентство Kazinform.

Он посетил место строительства дамбы, обсудил ситуацию с военнослужащими и волонтерами, выразил им благодарность за помощь. Лукпанов подчеркнул важность усиленных работ во всех селах района, чтобы минимизировать проблемы.

В Карагандинской области депутат Серик Утешев также оказывает помощь в борьбе с подтоплениями. Он посетил районы, пострадавшие от паводков, и обсудил с местным населением вопросы оказания помощи и благоустройства территорий.

Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев в Алматинской области ознакомился с восстановлением дамбы на водохранилище в Илийском районе. Были обсуждены меры по решению проблемы с дамбой, построенной еще в 1910 году и требующей реконструкции.

Сенаторы готовы оказывать помощь на местах и вносить свой вклад в законодательном процессе для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.