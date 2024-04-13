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    09:24, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Сенаторы оценили подготовку к паводкам в регионах РК

    Сенаторы в регионах продолжают содействовать борьбе с паводком
    Фото: Сенат Парламента

    Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Махамбетский район Атырауской области, где ознакомился с подготовкой к следующей волне паводков, передает агентство Kazinform.

    Он посетил место строительства дамбы, обсудил ситуацию с военнослужащими и волонтерами, выразил им благодарность за помощь. Лукпанов подчеркнул важность усиленных работ во всех селах района, чтобы минимизировать проблемы.

    В Карагандинской области депутат Серик Утешев также оказывает помощь в борьбе с подтоплениями. Он посетил районы, пострадавшие от паводков, и обсудил с местным населением вопросы оказания помощи и благоустройства территорий.

    Депутат Сената Жанболат Жоргенбаев в Алматинской области ознакомился с восстановлением дамбы на водохранилище в Илийском районе. Были обсуждены меры по решению проблемы с дамбой, построенной еще в 1910 году и требующей реконструкции.

    Сенаторы готовы оказывать помощь на местах и вносить свой вклад в законодательном процессе для предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

    Теги:
    Атырауская область Сенат Карагандинская область Депутаты Алматинская область Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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