Сенатора штата Миннесоты арестовали по подозрению в ограблении

Сенатора Николь Митчелл арестовали по подозрению в краже со взломом. Это может повлиять на работу демократов в верхней палате Конгресса США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

Рано утром в 04:45 в понедельник в городе Детройт-Лейкс на северо-западе штата Миннесоты в службу 911 поступил звонок от владельца дома по поводу ограбления. В результате полицейского обыска в доме была задержана сенатор-демократ Николь Митчелл. Ей 49 лет, она из Вудбери штата Миннесота. Ее задержали по подозрению в краже со взломом первой степени.

В настоящее время идет расследование, официальное обвинение подозреваемой находится на рассмотрении.

Известно, что Николь Митчелл работала метеорологом в вооруженных силах США, а также на KSTP-TV и Общественном радио Миннесоты, прежде чем была избрана в Сенат в 2022 году от г. Сент-Пола. Николь Митчелл до сих пор служит подполковником Национальной гвардии ВВС и командует метеорологическим подразделением, отмечено в ее официальном профиле.

Арест произошел в неудобное время для демократов в Сенате. Отсутствие Николь Митчелл затруднит принятие любого закона, не имеющего поддержки обеих партий.