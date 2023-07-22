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    18:06, 21 Июль 2023 | GMT +6

    Сенатор Жусип встретился с коллективом газеты «Талас тынысы»

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    Фото: senate.parlam.kz
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип посетил редакцию газеты «Талас тынысы» и встретился с членами издательского коллектива в Таласском районе Жамбылской области. В ходе встречи представители издания проинформировали о работе районной газеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В свою очередь сенатор рассказал о работе палаты и принимаемых законах, в том числе касающиеся Социального кодекса, а также об интернет-площадках и интернет-рекламе. Депутат отметил, что все законы принимаются для улучшения благосостояния народа.

    «Основной целью Закона «Об интернет-площадках и интернет-рекламе» является правовое регулирование вопросов функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламам. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, финансовые пирамиды в социальных сетях», - резюмировал сенатор.



    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Жамбылская область СМИ Парламент
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