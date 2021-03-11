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    13:26, 11 Март 2021 | GMT +6

    Сенатор: Жители трех районов Атырауской области получают воду «по часам»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Гумар Дюсембаев обеспокоен состоянием качества питьевой воды в Атырауской области. С соответствующим запросом он обратился к Премьер-Министру Аскару Мамину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Гумар Дюсембаев отметил, что снижение стока воды по рекам области привело к сокращению подземных источников воды и негативно повлияло на экологию и сельское хозяйство.

    Кроме того, по словам сенатора, не решен и вопрос использования подземных источников воды на месторождениях Бали и Жанасу, а еще ремонта или ликвидации около 200 скважин.

    Также как заявил Г. Дюсембаев, в реконструкции и расширении нуждается и магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак», который является одним из основных источников питьевой воды в регионе. Все эти проблемы приводят к тому, что летом жители 3 районов области из 7 получают воду «по часам».

    «Исходя из сложившейся ситуации полагали бы правильным выделить средства для подтверждения подземных запасов воды, ликвидации и ремонта самоизливающихся скважин. Также необходимо провести переговоры с Российской Федерацией по отчуждению части полигона «Тайсойған» в Кызылкогинском районе, где находится большой подземный источник пресной воды, включив при этом меры по проведению необходимых работ по рекам Уил, Сагыз и Жем», - озвучил Гумар Дюсембаев.



    Теги:
    Атырауская область Сенат Парламент
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