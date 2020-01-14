Сенатор встретился с медиками Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В рамках рабочего визита депутат Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов посетил «Центр сердца» Многопрофильной больницы Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор ознакомился с работой отделений кардиологии, кардиохирургии и рентген эндоваскулярной хирургии, а также побеседовал с директором многопрофильной областной больницы Нурланом Жаровым и заведующим отделением кардиохирургии Нурланом Минайдаровым.

Бакытжан Жумагулов поинтересовался, как много операций на сердце проводится в центре. Как выяснилось, в рентгенэндоваскулярной хирургии проводят более 2000 операций, и порядка 200 - на открытом сердце. А так как здесь работают всего два хирурга, то на каждого приходится около 100 операций в год.

По словам заведующего отделением рентгенэндоваскулярной хирургии Биржана Айтымова, оборудование прослужило уже 8 лет и, к сожалению, выработало свой ресурс. Сейчас медики нуждаются во втором ангиографе.

В школе «Здоровое сердце» Бакытжан Жумагулов обратился к собравшейся медицинской общественности.

«Мы приехали встретиться с работниками социальной сферы: учителями, врачами. В целом, мы видим, что по вопросам социального обеспечения делается очень много. Вы знаете, что в нашей стране всегда уделяется особое внимание социальной сфере», - отметил он.

По словам сенатора, более 30% бюджета страны тратится на социальную сферу. Он признал, что наслышан о кадрах областной больницы и о том, что здесь работают настоящие профессионалы. Но знает и о проблемных вопросах сферы. А это нехватка кадров, отсутствие жилья и многое другое.

«В целом, педагогическая общественность области на высоком уровне, поддерживает закон «О статусе педагога». Учителя не просто поддерживают его, они говорят, что это огромная ответственность для них, ведь государство выделяет большие средства на 5 лет – 5,4 трлн тенге на обеспечение статуса педагога. Я осмотрел вчера также центр занятости. Очень много вопросов было по АСП. Сегодня новая модель АСП, есть госпрограммы поддержки малоимущих и многодетных. В сфере здравоохранения также делается немало, но я должен признать, что немало и вопросов, в том числе и по Кодексу», - добавил спикер, заметив, что врачи – это особая каста, ведь от них зависит жизнь человека.

«Вам доверены жизни людей. Иметь золотые руки, уметь проводить операции – не каждому это дано. Мы гордимся вами!» - резюмировал спикер.