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Сенатор встретился с коллективом районной газеты в Жамбылской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
21 Июля 2023, 11:48
Сенатор встретился с коллективом районной газеты в Жамбылской области Фото: senate.parlam.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип посетил редакцию газеты «Талас тынысы» и встретился с членами издательского коллектива в Таласском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В ходе встречи представители газеты проинформировали о работе районной газеты.

В свою очередь сенатор рассказал о работе Палаты и принимаемых законах, в том числе касающиеся Социального кодекса, а также об интернет-площадках и интернет-рекламе.

Депутат отметил, что все законы принимаются для улучшения благосостояния народа.

«Основной целью Закона «Об интернет-площадках и интернет-рекламе» является правовое регулирование вопросов функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламам. Задача закона – предотвратить политический сепаратизм и экстремизм в стране, оградив граждан Казахстана от таких негативных фактов, как травля, оскорбление граждан, финансовые пирамиды в социальных сетях», - резюмировал сенатор.

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