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    11:50, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сенатор возмутился неэффективным расходованием почти 66 млрд тенге в сфере здравоохранения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Андрей Лукин в своём депутатском запросе озвучил факты нарушений в деятельности Министерства здравоохранения и подведомственных компаниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам сенатора, расходы на лекарственные средства и медицинские изделия Минздрав планировал на основании бюджетной заявки, в которой отсутствовали либо завышались важнейшие показатели. Такой подход в работе привёл к неэффективному расходованию почти 66 миллиардов бюджетных тенге.

    «В 2020 году на 39 нозологий неэффективно израсходовано почти 66 млрд тенге. Эти нарушения допущены на фоне недофинансирования по 6 нозологиям в размере 26 млрд тенге. На складах хранения ТОО «СК-Фармации» содержатся препараты, закупленные в 2019-2020 годах на 159 млн тенге, которые подлежат уничтожению из-за истечения срока годности. Кроме того, министерством на основании расчетов Национального центра, а также вопреки ст. 76 Кодекса завышались предельные цены на препараты. В результате, лекарства были закуплены на 1,5 млрд тенге дороже их стоимости», - сказал Андрей Лукин на пленарном заседании палаты.

    Кроме того, сенатор сообщил, что в Казахстане до настоящего времени не утверждена Государственная фармакопея. То есть документ, который должен устанавливать требования к качеству и безопасности лекарств.

    В связи с этим, сенатор попросил предоставить ответы на вопросы, касающиеся разработки антиконкурентных соглашений между поставщиками лекарственных средств, обеспечения актуализации и достоверности сведений о пациентах. Кроме того, Андрей Лукин отметил важность разработки единых для всех медорганизаций правил определения потребностей в лекарственных средствах и медицинских изделиях при подготовке бюджетной заявки министерства.


    Теги:
    Здравоохранение Сенат Парламент
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