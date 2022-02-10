Сенатор возмущен работой недропользователей в ущерб экологии
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Гумар Дюсембаев озвучил проблемы дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Сенатор считает, что активное расширение разработки Тенгизского и Кашаганского месторождений, а также развитие Атырауского нефтехимического парка и строительство газоперерабатывающего завода, в ближайшей перспективе повлекут за собой увеличение дефицита воды. Особенно это может коснуться жителей Исатайского, Жылойского районов и города Кульсары Атырауской области, где уже сейчас в летний период люди получают воду по часам.
Помочь в решении этой проблемы могло бы уникальное месторождение пресных вод «Кокжиде». Одно из самых крупных в западном регионе, оно находится в Мугалжарском районе на границе Актюбинской и Атырауской областей. Однако сенатор обеспокоен тем, что в пределах и вблизи этого месторождения недропользователи бурят скважины и проводят иные изыскательские работы, которые могут привести к загрязнению подземных вод. А потери в случае загрязнения источника чистой воды будут несоизмеримы с доходами, поступающими от недропользователей.
«Просим рассмотреть вопрос целесообразности определения единого оператора для проведения постоянного мониторинга за состоянием подземных вод данного гидрогеологического объекта. Изучить действующие контракты на разработку нефти в местности Кокжиде на предмет допущения ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод. В случае необходимости, запретить проведение дальнейших изыскательских работ нефтяным компаниям и не продлевать контракты. Принять меры по реализации проекта, связанного с проведением водовода от месторождения пресных подземных вод Кокжиде, расположенного на территории Актюбинской области, в районы Атырауской области», - сказал Гумар Дюсембаев в своем депзапросе на пленарном заседании Палаты.
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