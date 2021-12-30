Сенатор усомнился в иностранном происхождении елок, продающихся в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев выразил сомнение в иностранном происхождении елок, продающихся на торговых площадях Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Накануне нового года на многих торговых площадях можно увидеть горы продающихся зеленых елей. По данным фитосанитарной службы Министерства сельского хозяйства, количество официально завезенных из России новогодних елок составляет 78 тысяч штук, а по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов - 106 тысяч.Отсюда возникает резонный вопрос: не продаются ли под видом импортных наши, незаконно вырубленные казахстанские ели?» - сказал Ахылбек Куришбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК на пленарном заседании палаты.

Сенатор добвил, что сохранение, благоустройство и озеленение нашей земли –долг каждого казахстанца. Но ради нескольких дней праздника вырубить растущее живое дерево - это вандализм, этого никогда не было в традициях нашего народа.

«Общеизвестно решающее влияние лесов на биосферу планеты. Неслучайно Организация Объединенных Наций постоянно обращает внимание мирового сообщества на необходимость восстановления функциональной целостности природы. Почти вся биомасса (99%) образуется за счет фотосинтеза растений, а 90% этой биомассы сосредоточено в лесах. Срубив одно дерево, мы в год теряем от 100 до 700 кг кислорода (в зависимости от его вида), один гектар леса улавливает в себе более 10 тонн СО2. Учитывая этот фактор, леса во всем мире вносят весомый вклад в декарбонизацию экономики, способствуют развитию зеленых технологий. Поэтому поручение Главы государства К.К. Токаева об утверждении долгосрочного плана сохранения и рационального использования биологического разнообразия и посадке в течении пяти лет более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов в населенных пунктах - это веление времени», - добавил Ахылбек Куришбаев.