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Сенатор Торегалиев встретился с жителями Западно-Казахстанской области
13 Июля 2022 12:36

Сенатор Торегалиев встретился с жителями Западно-Казахстанской области

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Нариман Торегалиев в рамках рабочей поездки посетил ряд населенных пунктов Казталовского района Западно-Казахстанской области, где встретился с местными жителями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили проблемные вопросы населения, а также ряд принятых законов. Депутат ознакомился с ходом строительства объектов образования и состоянием дорог в селах Сарыкудук, Жалпактал, Караозен, Жулдыз, Казталовка Казталовского района.

«В Парламенте был принят ряд важных законов. В этой связи, большое внимание уделяется разъяснительной работе с населением об их исполнении. На сегодняшний день в Казталовском районе одним из важных вопросов является строительство учебных заведений, и я хочу обратить внимание подрядчиков на то, что каждый строящийся объект, каждый тенге бюджета государства находится на контроле», - сказал парламентарий.


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