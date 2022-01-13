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Сенатор Султанбек Макежанов стал членом Комитета по финансам и бюджету

13 Января 2022 11:16
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Сенатор Султанбек Макежанов стал членом Комитета по финансам и бюджету

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Султанбек Макежанов стал членом Комитета по финансам и бюджету Палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты избрали сенатора Султанбека Макежанова членом Комитета по финансам и бюджету на основании поданного им соответствующего заявления.

Отметим, что до этого он был членом Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Ранее депутаты Сената Парламента РК освободили от должности судьи Верховного Суда РК Каната Мусина.

Как отметил на пленарном заседании Палаты сенатор Владимир Волков, в соответствии с постановлением Бюро Сената и пунктом 66 Регламента Сената, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, обсудив предложенную Президентом Республики Казахстан кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан, вынес заключение. В соответствии с подпунктом 1) статьи 55 Конституции Республики Казахстан и пунктом 3 статьи 34 Конституционного закона Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»: рекомендовать Сенату Парламента Республики Казахстан освободить от должности судьи Верховного Суда Республики Казахстан Мусина Каната Сергеевича в связи с назначением на другую должность.

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#Сенат  
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Автор:

Серик Сабеков

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