Сенатор Султанбек Макежанов ознакомился с тепличным хозяйством в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сенатор Султанбек Макежанов в рамках своего визита в регион посетил тепличный комплекс, расположенный в Талгарском районе Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.



Сенатор был ознакомлен с рабочим процессом выращивания и хранения выпускаемой продукции, применения новейших технологий в области ведения тепличного дела.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы и перспективы дальнейшего развития отечественного тепличного хозяйства. Одним из вопросов обсуждения была государственная поддержка данной сферы.

Сенатор отметил, что в данном направлении соответствующими государственными органами, квазигосударственным сектором совместно с депутатским корпусом прорабатываются механизмы государственной поддержки.

«Сенат совместно с Правительством нашей страны продолжит поддержку отечественных предпринимателей и будет вырабатывать новые формы сотрудничества», - сказал сенатор.

Депутат также рассказал о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента Республики Казахстан, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения.