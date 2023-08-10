РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:20, 10 Август 2023 | GMT +6

    Сенатор Султанбек Макежанов обсудил вопросы системы здравоохранения в Алматы

    None
    Фото: senate.parlam.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов посетил Алматинскую городскую клиническую больницу №5, встретился с медицинским персоналом больницы. МИА «Казинформ»

    В ходе визита сенатору рассказали о текущем состоянии и эффективности оказываемых медицинских услуг, создании соответствующих условий для медицинских работников, оказываемых государственных услугах в области здравоохранения.

    «Работа по созданию соответствующих условий и повышение размера заработной платы медицинских работников, является одним из основных направлений для улучшения оказываемых медицинских услуг. Вопрос всегда находится под пристальным вниманием депутатского корпуса нашей страны», - сказал Султанбек Макежанов.

    Кроме того, парламентарий рассказал участникам встречи о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения.


    Теги:
    Сенат Алматы Здравоохранение Официально Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Сегодня, 16:57
    Вместо банка - универсальный магазин: история здания в центре Петропавловска
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!