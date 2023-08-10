Сенатор Султанбек Макежанов обсудил вопросы системы здравоохранения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов посетил Алматинскую городскую клиническую больницу №5, встретился с медицинским персоналом больницы. МИА «Казинформ»

В ходе визита сенатору рассказали о текущем состоянии и эффективности оказываемых медицинских услуг, создании соответствующих условий для медицинских работников, оказываемых государственных услугах в области здравоохранения.

«Работа по созданию соответствующих условий и повышение размера заработной платы медицинских работников, является одним из основных направлений для улучшения оказываемых медицинских услуг. Вопрос всегда находится под пристальным вниманием депутатского корпуса нашей страны», - сказал Султанбек Макежанов.

Кроме того, парламентарий рассказал участникам встречи о предстоящей законотворческой работе Сената Парламента, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие страны и повышение доходов населения.