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Сенатор Султан Дюсембинов прибыл в Енбекшиказахский район

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
24 Июля 2023, 21:05
Сенатор Султан Дюсембинов прибыл в Енбекшиказахский район Фото: senate.parlam.kz

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента Республики Казахстан Султан Дюсембинов прибыл в Енбекшиказахский район Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе визита сенатор посетил ряд стратегически важных объектов и ознакомился с проблемными вопросами региона.

Кроме того, парламентарий посетил ряд фермерских хозяйств и ознакомился с рабочим процессом сельхозпроизводителей.

В регионе большое значение имеет работа садоводческих хозяйств, использующих систему капельного орошения. Многие из них уже получили государственные субсидии.

В своем выступлении сенатор заявил, что готов оказать законодательную помощь в решении этих проблем.

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