Сенатор Султан Дюсембинов: Необходимо уделять особое внимание проведению вакцинации в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Султан Дюсембинов посетил город Талдыкорган Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Сенатор ознакомился с ходом строительства многоквартирного дома и реконструкции центральной городской котельной, где обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость жёсткого контроля качества строительных работ.

Кроме того, сенатор встретился с коллективом врачебной амбулатории села Еркин. Депутат рассказал сельчанам о принятых Сенатом в этой сессии новых законах, которые направлены на улучшение жизни казахстанцев. Также сенатор отметил важность мер по профилактике коронавирусной инфекции.

«Не пренебрегая темой борьбы с пандемией коронавируса, необходимо уделять особое внимание проведению вакцинации и постоянно проводить масштабную разъяснительную работу с населением», - подчеркнул Султан Дюсембинов.







