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    12:11, 09 Август 2023 | GMT +6

    Сенатор Суиндик Алдашев посетил Мангистаускую область

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    Фото: senate.parlam.kz
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Суиндик Алдашев посетил ряд объектов Мангистауской области, передает .

    Так, сенатор ознакомился с ходом строительства спортивного зала в селе Боранкул, которое ведется в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі», а также с состоянием средней школы и детского сада.

    Кроме того, парламентарий посетил строительство водоочистного сооружения в селе Сарга. Суиндик Алдашев отметил, что после завершения строительных работ можно будет обеспечить местных жителей работой и качественной питьевой водой.

    Вместе с тем, депутат встретился с сотрудниками архива Бейнеуского района. Представители учреждения отметили, что здание расположено на втором этаже индивидуального жилого дома и находится в месте, не отвечающем требованиям хранения архивных документов, а площадь здания очень узкая.


    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Общество Мангистауская область Официально
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