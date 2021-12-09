Сенатор: Ситуация со снятием пенсионных накоплений подрывает доверие к программе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Нурлан Кылышбаев в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра Аскара Мамина поднял вопрос, касающийся использования гражданами пенсионных накоплений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Нурлан Кылышбаев напомнил, что Глава государства поручил постепенно расширять круг граждан, которым можно предоставить возможность снятия излишков накоплений с пенсионных счетов. Но на данный момент, отметил сенатор, обсуждаемый в обществе предстоящий перерасчет пороговых сумм, наоборот, сокращает количество людей, которые могли бы использовать свои накопления.

« Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан Республики Казахстан, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь, получается, порог достаточности вырос от 63 % для самых возрастных участников до 82 % для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе «, - сказал депутат Кылышбаев.

В связи с этим сенатор попросил главу Кабмина рассмотреть вопрос о внесении изменений в методику расчета порога минимальной достаточности, предусмотрев возможное увеличение данного порога не более уровня сложившейся годовой инфляции.