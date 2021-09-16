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    09:28, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сенатор Серикбай Трумов принял присягу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Серикбай Трумов принял присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вам известно, Указом Главы государства Серикбай Трумов назначен депутатом Сената. На своем трудовом пути, начавшемся с должности рабочего, он работал секретарем Мангистауского областного маслихата, а также на таких ответственных должностях, как аким города и области, внес большой вклад в развитие своего родного региона. Теперь он вошел в наши ряды», – сказал председатель Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

    Затем Серикбай Трумов принес присягу депутата.

    После этого депутаты избрали С.Трумова в состав постоянного комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

    Как сообщалось, Серикбай Утегенович Трумов был назначен депутатом Сената.

    Ранее он занимал пост акима Мангистауской области. В должности акима его сменил Нурлан Ногаев.



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