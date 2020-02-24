Сенатор Серик Джаксыбеков: Легкая промышленность требует более углубленного изучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте состоялась встреча членов Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Сената Парламента РК с предпринимателями, руководством АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «СПК «Shymkent» и РПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Данное мероприятие прошло в рамках подготовки к парламентским слушаниям на тему: «Легкая промышленность Казахстана: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса».

Рабочая группа под руководством председателя Комитета Серика Джаксыбекова, в которую вошли депутаты Манат Кубенов и Алимжан Куртаев, посетили ряд предприятий в городе Шымкент.

В рамках рабочего визита сенаторы ознакомились с деятельностью швейной фабрики ТОО «Гаухар» и текстильного комбината полного цикла ТОО «AZALA Textile».

На сегодняшний день швейная фабрика «Гаухар» является одним из крупнейших производителей в Казахстане по выпуску спецодежды, военной и ведомственной формы, школьной одежды и домашнего текстиля.

Директор предприятия ТОО «AZALA Textile» отметила, что отечественные ткани AZALA Textile больше востребованы в Италии или Германии, чем на внутреннем рынке. 90% своей продукции комбинат отправляет на экспорт.

Затем депутаты Сената посетили специальную экономическую зону «Оңтүстік», которая была создана для развития текстильной и швейной промышленности. В специальной экономической зоне депутаты ознакомились с работой ТОО «AZALA Cotton», ТОО «Бал Текстиль» и ТОО «АГФ-групп». На данных объектах делегации была представлена не только выпускаемая продукция, но и проведена экскурсия по всем цехам и представлен весь процесс работы предприятий.

Далее сенаторы с предпринимателями города Шымкент обсудили основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в секторе легкой промышленности.

Депутат Сената Парламента РК Серик Джаксыбеков отметил, что в Казахстане развитие легкой промышленности становится одним из приоритетных направлений, поскольку эта отрасль имеет социальную значимость, обеспечивая высокую занятость населения. В связи с этим, данная отрасль легкой промышленности требует более углубленного изучения и анализа основных проблем, возникающих в процессе работы предприятия. Депутаты подчеркнули, что качество выпускаемой продукции должно соответствовать своей цене и быть конкурентоспособным, и что каждое предприятие должно быть заинтересовано в поиске возможностей для улучшения качества своей продукции.