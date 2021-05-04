Сенатор Сергей Ершов: Я буду добиваться решения региональных проблем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Сергей Ершов в ходе своей рабочей поездки в Карагандинскую область встретился с руководством Регионального командования «Астана» и с военнослужащими войсковой части №31775, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во время посещения механизированной бригады, базирующейся в г. Караганде, депутат обсудил с офицерами и сержантами войсковой части проблемные вопросы, связанные с улучшением жилищных условий для военнослужащих и с их трудовыми отношениями.

Кроме того, Сергей Ершов провёл встречу с военнослужащими учебного центра воинской части №36352 «Спасск». Центр обеспечивает боевую подготовку военнослужащих карагандинского гарнизона. В ходе встречи военнослужащие также рассказали о ряде проблем, требующих оперативного решения. В частности, речь шла о нехватке средств на выплату ипотеки после выхода на пенсию или при внезапном комиссовании по состоянию здоровья, отсутствии права на дополнительную жилплощадь для семей военных, где есть дети с хроническими заболеваниями, о постановке военных на очередь по жилью с момента начала службы, а не с момента подачи рапорта, необходимости снижения ипотечных банковских процентных ставок и других.

Вместе с тем, в ходе своей поездки в Карагандинскую область депутат встретился с работниками Карагандинского фармацевтического комплекса, где в настоящее время выпускается вакцина «Спутник V», широко используемая для вакцинации населения Казахстана.

Сенатор отметил, что все проблемы, озвученные жителями региона, он намерен поднимать перед соответствующими госорганами и добиваться их решения.