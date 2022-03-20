Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Сенатор Сергей Ершов посетил военные учреждения Карагандинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Марта 2022, 17:05
Сенатор Сергей Ершов посетил военные учреждения Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область сенатор Сергей Ершов посетил ряд военных учреждений, где встретился с военнослужащими, а также с членами областной призывной комиссии и призывниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи с военнослужащими и руководством регионального командования «Астана», сенатор рассказал о политических реформах, озвученных Президентом страны в Послании народу Казахстана. Обсуждались непосредственно вопросы реформирования Парламента, новшества в сфере исполнительной власти, изменения в административно-территориальном устройстве страны, партийная система, события трагического января.

Также в ходе встречи Сергей Ершов рассказал о законопроектах, инициаторами которых выступили сами депутаты Сената. Предлагаемые изменения касаются дальнейшего укрепления потенциала вооруженных сил, решения вопросов жилищного обеспечения военнослужащих и прохождения ими воинской службы.

В этот же день состоялась встреча сенатора с членами областной призывной комиссии и призывниками в Вооруженные силы РК. Депутат ознакомился с процессом прохождения медицинской комиссии призывников, пообщался с врачами и призывниками. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся бесплатного лечения призывников, смягчения требований к их здоровью призывников.

Все предложения депутат принял в работу и пообещал рассмотреть их совместно с соответствующими государственными органами.
Сенат   Армия   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен