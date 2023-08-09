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Сенатор Сакен Арубаев обсудил проблемы крестьянских хозяйств Кордайского района

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Августа 2023, 16:42
Сенатор Сакен Арубаев обсудил проблемы крестьянских хозяйств Кордайского района Фото: senate.parlam.kz

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сакен Арубаев посетил Кордайский район Жамбылской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе визита сенатор посетил посевные площади крестьянского хозяйства «Самғау» в Сарыбулакском сельском округе и канал «Левая ветка», а также обсудил с представителями крестьянских хозяйств вопросы нехватки воды и пути решения проблем.

Кроме того, парламентарий ознакомился с ходом строительных работ нового государственного архива и встретился с сотрудниками учреждения.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы архивной деятельности и низкой заработной платы сотрудников.


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