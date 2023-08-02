Сенатор Сагындык Лукпанов встретился с сельчанами Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область, где встретился с предпринимателями, депутатами районных маслихатов и жителями населенных пунктов Коктогай, Есбол, Жарсуат, Ак Жайык, Енбекшил и Махамбет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе встречи сенатор рассказал об итогах деятельности Палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов. Участники встречи обсудили проблемы местных жителей и предложения депутатов маслихата по совершенствованию системы здравоохранения, дорог и обеспечения питьевой воды в регионе.

Парламентарий ознакомился с деятельностью крестьянских хозяйств «Испусинов», «Дастан», производственного тепличного комплекса из поликарбоната «Жумагалиева Н», а также с работой развлекательного центра «JoiPark» и торгового центра «Saida».

Сагындык Лукпанов встретился с сельчанами и ознакомился с проблемами малых населенных пунктов. Сенатор отметил, что проблемы сел Атырауской области постоянно находятся в центре его внимания и он продолжит работать над их положительным решением.