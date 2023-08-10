Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область, встретился с местным населением, представителями областного и городского маслихатов, территориальных департаментов полиции, Пограничной службы КНБ РК и членами областного общественного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсудили вопросы системы здравоохранения, дорог, экологии, обеспечение питьевой водой в регионе и легализации автомобилей с иностранными номерами купленные из стран ЕАЭС.

Сенатор отметил, что ранее Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручено провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством РК.

Вместе с тем, парламентарий рассказал участникам встречи об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов.