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    15:53, 10 Август 2023 | GMT +6

    Сенатор Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область

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    Фото: senate.parlam.kz
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Сагындык Лукпанов посетил Атыраускую область, встретился с местным населением, представителями областного и городского маслихатов, территориальных департаментов полиции, Пограничной службы КНБ РК и членами областного общественного совета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсудили вопросы системы здравоохранения, дорог, экологии, обеспечение питьевой водой в регионе и легализации автомобилей с иностранными номерами купленные из стран ЕАЭС.


    Сенатор отметил, что ранее Главой государства в рамках Послания народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» поручено провести разовую легализацию иностранных автомобилей, ввезенных в РК до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством РК.

    Вместе с тем, парламентарий рассказал участникам встречи об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые новшества принятых в ходе прошедшей сессии законов.



    Теги:
    Регионы Казахстана Сенат Атырауская область Официально Парламент
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