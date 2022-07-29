29 Июля 2022 16:42

Сенатор Сафинов ознакомился с деятельностью Республиканской палаты частных судисполнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Канатбек Сафинов провел встречу с представителями Республиканской палаты частных судебных исполнителей, где ознакомился с деятельностью организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи сенатор рассказал о проводимых политических реформах, озвученных Главой государства в Послании народу Казахстана и новшествах в сфере исполнительной власти.

«Совместными усилиями мы должны усовершенствовать работу частных судебных исполнителей, чтобы в дальнейшем избежать резонансных несчастных случаев при выполнении профессиональной деятельности», - сказал сенатор, подводя итоги встречи.

Фото: senate.parlam.kz