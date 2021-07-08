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    18:03, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Сенатор Рыскали Абдикеров разъяснил основные нормы принятых законов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Рыскали Абдикеров находится с визитом в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    В областном центре он посетил многопрофильную больницу, где встретился с медработниками и обсудил проблемы, с которыми приходится сталкиваться врачам в процессе работы.

    Сенатор также провёл встречу с акимом города и сотрудниками городского маслихата. В ходе этих встреч он рассказал об основных нормах ряда законов, принятых Сенатом и подписанных Президентом.

    В частности, он остановился на Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности городских, сельских и районных уровней власти», по которому изменения коснулись и деятельности маслихатов.

    Кроме того, Рыскали Абдикеров рассказал и о новом Административном процедурно-процессуальном Кодексе Республики Казахстан. Он отметил, что принятие данного Кодекса направлено на регулирование общественных отношений в сфере административных процедур, в том числе организации внутриведомственной деятельности государственных органов и административной юстиции по разрешению споров в сфере публичных правовых отношений.


    Теги:
    Сенат Парламент Карагандинская область Общество
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